Ми побачили, що реально – диявол не десь там: Зеленський про найстрашніший день війни

Лютий, 24 в 19:00

Найстрашнішим днем у війні для президента України Володимира Зеленського став той, коли він приїхав до звільненої Бучі на Київщині та побачив наслідки звірств російських окупантів.

Про це він сказав під час пресконференції 24 лютого.

Главу держави запитали, який день для нього був найстрашнішим під час повномасштабної війни.

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— Напевно, Буча. Напевно те, що я побачив у момент, коли ми деокупували… Було дуже страшно через те, що таке… Ми побачили, що реально – диявол не десь там. Він на Землі. Напевно, це, – сказав Зеленський.

Сьогодні Володимир Зеленський дає велику пресконференцію у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.