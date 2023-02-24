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Факти / Світ

Надання зброї та підготовка військових змінять динаміку на полі бою в Україні ‒ Пентагон

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

У CША переконані, що надання зброї Україні разом із підготовкою військових “змінить динаміку на полі бою”.

Про це в інтерв’ю телеканалу CNN розповів міністр оборони США Ллойд Остін.

– Ми навчаємо та споряджаємо кілька механізованих піхотних бригад – це досить серйозні спроможності, – сказав посадовець.

За словами його словами, також постачається додаткова артилерія, що створить іншу динаміку.

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–Тож вони матимуть можливість прорвати російську оборону й маневрувати, і я вважаю, це створить іншу динаміку, – наголосив глава Пентагону.

Водночас міністр підтвердив послідовну позицію адміністрації про те, що Сполучені Штати залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.

– Допоки Україна продовжує проводити операції та докладати зусиль, щоби повернути свою суверенну територію, ми будемо з нею, – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Джерело: CNN
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