Нам потрібні гарантії безпеки для України та Євросоюзу – Зеленський
Агресивні кроки РФ впливають не лише на Україну, а й на увесь світ, саме тому наша країна запропонувала формулу миру.
Про це під час пресконференції для представників ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.
– Ми презентували формулу миру крок за кроком, як ми бачимо. І там результат, що зробила Росія тут і як це впливає на все, не тільки на нашу безпеку, тому що є різні кризи, викликані агресивними кроками РФ. Ви знаєте про окупацію Запорізької атомної станції, так само як і про блокування моря. Наразі ми бачимо зацікавлення у виконанні цієї формули миру і підтримці, – заявив глава держави.
Він зауважив, що наступним кроком повинно бути залучення інших країн до цього процесу.
– Щоб були не тільки держави, наші стратегічні партнери, які нас підтримують. І ми працюємо, щоб були представники з різних континентів, ми працюємо над тим, щоб була Латинська Америка. Я б дуже хотів і ми над цим працюємо, щоб представники Великого африканського континенту були залучені до формули миру. Я б хотів, щоб була Індія та був Китай, – зауважив глава держави.
Крім того, він зазначив, що для проведення перемовин з РФ потрібні гарантії безпеки для України та Євросоюзу.
– Там (у формулі миру, – Ред.) є фіксація миру. І там є цей пункт. І він дуже важливий, бо нам потрібні гарантії безпеки, і це потрібний пакет для України та українців і для всієї Європи. І тоді, коли є виконання і повага до міжнародного права і просто до людей України, і якщо це буде виконуватися, ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до того потрібно виконати всі пункти поваги, – сказав Зеленський.