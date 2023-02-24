Нам потрібні гарантії безпеки для України та Євросоюзу – Зеленський

Лютий, 24 в 17:58

Агресивні кроки РФ впливають не лише на Україну, а й на увесь світ, саме тому наша країна запропонувала формулу миру.

Про це під час пресконференції для представників ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми презентували формулу миру крок за кроком, як ми бачимо. І там результат, що зробила Росія тут і як це впливає на все, не тільки на нашу безпеку, тому що є різні кризи, викликані агресивними кроками РФ. Ви знаєте про окупацію Запорізької атомної станції, так само як і про блокування моря. Наразі ми бачимо зацікавлення у виконанні цієї формули миру і підтримці, – заявив глава держави.

Він зауважив, що наступним кроком повинно бути залучення інших країн до цього процесу.

Зараз дивляться

– Щоб були не тільки держави, наші стратегічні партнери, які нас підтримують. І ми працюємо, щоб були представники з різних континентів, ми працюємо над тим, щоб була Латинська Америка. Я б дуже хотів і ми над цим працюємо, щоб представники Великого африканського континенту були залучені до формули миру. Я б хотів, щоб була Індія та був Китай, – зауважив глава держави.

Крім того, він зазначив, що для проведення перемовин з РФ потрібні гарантії безпеки для України та Євросоюзу.