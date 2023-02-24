Лютий, 24 в 19:55

Російські окупанти посилюють тиск на мешканців тимчасово захоплених територій Херсонської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Так, у Чаплинці загарбники запровадили цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого.

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– Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини АР Крим для укріплення лінії оборони, – зазначили в Генштабі.

А в місті Нова Каховка окупанти проводять обхід помешкань українців. Під час так званої перевірки вони звіряють реєстрацію та документи права власності на житло.

Якщо документів немає, людей протягом тижня виселяють з домівок. А в їхні помешкання розквартировують солдатів окупаційних військ РФ.

За даними Міноборони України, в тимчасово окупованих районах Херсонщини суттєво активізувалися російські пропагандисти. Вони мають завдання зняти якомога більше фейкових відео для дискредитації ЗСУ.

Крім того, росіяни продовжують примусову паспортизацію жителів Херсонщини. Загарбники погрожують виселяти громадян, які не отримають паспорт РФ.