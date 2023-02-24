Прикордонник тікає з КПП від танків: якими були перші кадри російського вторгнення

Лютий, 24 в 15:27

Фото з камер спостереження, на якому український прикордонник тікає з контрольно-пропускного пункту на півдні країни, вперше з’явилося в соціальних мережах після 4-ї години ранку 24 лютого 2022 року, а згодом почалися спекуляції.

Про це повідомляє Sky News.

– Картина, яка назавжди змінила Європу, – підписали фото OSINTdefender у своєму Twitter.

The picture that Forever changed Europe… pic.twitter.com/eOAWRS1rDU Зараз дивляться — OSINTdefender (@sentdefender) February 23, 2023

Через кілька годин Державна прикордонна служба України опублікувала відео, на якому зафіксовано, як російські танки та інша спецтехніка перетинають кордон пункті пропуску Каланчак між Україною та Кримом.

Сьогодні, 24 лютого 2023 року, минув рік від моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Путін сподівався взяти Київ за “три дні” та знищити Україну. Втім, за рік повномасштабної війни, Київ вистояв та обов’язково здобуде перемогу.