Лютий, 24 в 20:14

Україна глибоко занепокоєна проведенням в Південно-Африканській Республіці спільних військово-морських навчань із Російською Федерацією та Китаєм.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що у навчаннях бере участь російський фрегат, маркований символами Z та V, під якими нині російська армія скоює воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

Зараз дивляться

Зазначається, що російський корабель несе ракети такого ж типу, які використовуються для вбивства цивільних громадян та знищення критичної інфраструктури в українських містах і селах.

– Ми глибоко розчаровані, що в той час, коли міжнародна спільнота засуджує російську агресію, зокрема країни Африки, і посилює ізоляцію РФ задля припинення війни, південноафриканська влада переймає досвід російської воєнної машини. Верх цинізму полягає в тому, що маневри розпочинаються навколо 24 лютого – в день, коли рік тому Росія розв’язала війну, незнану в Європі з часів Другої світової війни, – повідомив Ніколенко.

У МЗС закликали Південно-Африканську Республіку не заохочувати подальшу агресію Росії та її почуття безкарності, а також стати на захист основоположних принципів міжнародного права та Статуту ООН.

Як пише Daily Maverick, мер Кейптауна Джордін Гілл-Льюїс, столиці ПАР, в порту якого Росія розмістила свій військовий фрегат, каже, що російському військовому кораблю не раді в місті.

– Кейптаун не буде співучасником злої війни Росії, – сказав він.

Крім того, у Кейптауні відбулись протести людей, що підтримують Україну, які виступили проти присутності російського фрегата у водах міста.

Зазначимо, що спільні військово-морські навчання Китаю, ПАР та Росії під назвою MOSI II розпочалися 17 лютого і триватимуть десять днів. У них беруть участь фрегати, есмінці та нафтові танкери трьох зазначених країн. Основні маневри заплановані на 25-27 лютого.

Фото: AZ