Лютий, 24 в 22:15

Ввечері 24 лютого у Запоріжжі пролунали вибухи.

– Щодо звуків вибухів, які чули мешканці деяких районів міста. Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано. Зберігайте спокій та пильність і не нехтуйте сповіщеннями про повітряну небезпеку, – повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, що 20 лютого російські окупаційні війська вчергове атакували Запорізьку область.

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