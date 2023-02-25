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Факти / Україна

Росія атакувала передмістя Запоріжжя

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

Ввечері 24 лютого у Запоріжжі пролунали вибухи.

– Щодо звуків вибухів, які чули мешканці деяких районів міста. Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано. Зберігайте спокій та пильність і не нехтуйте сповіщеннями про повітряну небезпеку, – повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, що 20 лютого російські окупаційні війська вчергове атакували Запорізьку область. 

Повномасштабна війна в Україні триває вже 366-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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