Росія атакувала передмістя Запоріжжя
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Ввечері 24 лютого у Запоріжжі пролунали вибухи.
– Щодо звуків вибухів, які чули мешканці деяких районів міста. Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано. Зберігайте спокій та пильність і не нехтуйте сповіщеннями про повітряну небезпеку, – повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Нагадаємо, що 20 лютого російські окупаційні війська вчергове атакували Запорізьку область.
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