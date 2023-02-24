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Факти / Україна

Росія прийде в держави НАТО: Зеленський відповів громадянам США, які виступають проти допомоги Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Якщо Сполучені Штати Америки не підтримуватимуть Україну у війні проти РФ, вони втратять НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

Він відповів на позицію тих жителів США, які, згідно з соціологічним опитуванням, виступають проти посилення військової допомоги Україні.

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– Якщо вони не змінять свої думки, не зрозуміють нас і не будуть підтримувати Україну – вони втратять НАТО. Вони втратять впливовість Сполучених Штатів Америки, лідерські позиції і підтримку державу, в якій 40 млн людей, мільйони дітей. Я радий, що у нас є двопартійна підтримка. Але іноді ми чуємо ці меседжі – вони небезпечні. Політичні лідери повинні зрозуміти, що на них рівняються люди і не можна бути такими необережними. Хто хоче Третю світову війну, невже хочуть ризикнути? – сказав президент.

Зеленський наголосив на тому, що США ніколи не кинуть держави, які входять до складу НАТО.

– Якщо станеться так, що Україна не витримає через ті чи інші думки, послаблення допомоги, то Росія прийде в держави НАТО. Вони зайдуть і захоплять країни Балтії, і тоді Сполучені Штати Америки будуть відправляти своїх синів і доньок на війну, як це робимо сьогодні ми. Це велика трагедія, – сказав глава держави.

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