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Факти / Україна

Селфі для сина: Зеленський сфотографувався з журналістом із Азербайджану під час пресконференції

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Селфі для сина: Зеленський сфотографувався з журналістом із Азербайджану під час пресконференції

Журналіст з Азербайджану попросив зробити селфі з президентом України Володимиром Зеленським для свого сина.

Це відбулося під час пресконференції Лютий. Рік незламності.

Також представник ЗМІ запитав Зеленського, як він оцінює підтримку України у війні владою Азербайджану.

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– Якщо азербайджанський журналіст ставить запитання українською, він свій вибір між Україною і Росією зробив. Дякую за підтримку. Щодо президента Алієва – ми в контакті, ми спілкуємось. Вдячні за підтримку, яку він зробив для України. Він поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Він вважає, що Крим – це Україна, – сказав Володимир Зеленський.

Також Зеленський заявив, що для проведення перемовин з РФ потрібні гарантії безпеки для України та Євросоюзу.

За його словами, агресивні кроки Росії впливають не лише на Україну, а й на увесь світ, саме тому наша країна запропонувала формулу миру.

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