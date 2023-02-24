Ті, хто виїжджали з України, а мали битися за неї. Зеленський про найбільше розчарування війни
Президент України Володимир Зеленський сказав, що за рік війни його розчарували ті, хто мали б керувати країною, а натомість виїхали з України та Києва.
Про це він сказав під час пресконференції 24 лютого.
— Хто розчарував? Всі ті, хто поїхали 24 лютого. Всі ті, хто виїхали з Києва. Ті, хто виїжджали з міст, сіл, хто повинен керувати державою, охороняти її, битися за неї. Всі ті люди мене розчарували.
Відповідаючи на запитання про найбільшу помилку Зеленський заявив, що кожного дня ухвалює багато рішень, і тому як звичайна людина він може помилятися.
— Головне, щоб помилки не були фатальними, – додав він.
Найстрашнішим днем для президента став той, коли стало відомо про звірства, які росіяни вчинили в Бучі, і коли він на власні очі побачив, що “диявол він не десь там, він на Землі”.