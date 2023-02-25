Лютий, 24 в 23:07

Ситуація у Київській області на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів могла бути зовсім іншою, якби захисники не втримали ворога в Чернігові та Сумах.

Про це розповів начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова.

За його словами, росіяни мали план з захоплення Києва, який мав розвиватись за чотирма напрямками.

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– Перший (напрямок, – Ред.) з Чернігівського, який розвивався в напрямку Броварів. Наступний з Сум, який мав вийти на трасу Одеса-Київ. Напрямок через Чорнобильську зону. І наступний був напрямок через Житомирську трасу з білоруського кордону на одеську трасу, – пояснив він.

Він підтвердив слова журналіста, що ситуація в Київській області могла б бути зовсім іншою, якби Суми чи Чернігів не втримали окупаційні війська Російської Федерації.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що якби російські війська увійшли б у Київ, то обговорювались варіанти і підриву столичних мостів, зокрема і міст метро та міст Патону.

– Усе обговорювали… Щоденно були готові до будь-яких кроків, – сказав він.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що метою було обрізати наступ російських військ з Лівого берега.

– Команда була: в разі, якщо прорив, то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий, – каже він.

Напередодні роковин війни президент Зеленський казав, що очільник Кремля Володимир Путін усе ще має намір захопити Київ.