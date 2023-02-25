Лютий, 24 в 22:24

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що точно буде момент, коли всередині Росії відчуватиметься крихкість путінського режиму.

Про це він сказав у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова.

– Точно буде момент, коли буде відчуватись крихкість режиму Путіна всередині їхньої держави. Тоді хижаки з’їдять хижака. Це дуже важливо. Але їм потрібна буде причина для себе – і вони згадають слова Комарова, Зеленського, ще когось. Вони знайдуть для себе причину вбити вбивцю, – сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що росіяни сприймають смерті українців як свято, а заклики, які неодноразово лунали до них з початку повномасштабного вторгнення – ігнорують.

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– На жаль, вони не чують. Це стіна. А те, що після смерті наших людей – вони аплодують замість того, щоб плакати – це колосальна трагедія, – сказав президент.