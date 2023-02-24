Лютий, 24 в 0:24

Українська військова розвідка доповіла про найближчі наміри Росії, проте Україна має засоби для протидії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 23 лютого.

Він повідомив, що протягом дням мав засідання Ставки верховного головнокомандувача у розширеному форматі з детальними доповідями.

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– Ситуація за основними напрямками: Схід – дуже важко, болісно, але робимо все, щоб вистояти; Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса і Чорноморський простір – ситуацію контролюємо. Північ – всі наші воїни на цьому напрямку бачать кожний намір ворога, а де потрібно – посилюємось, – сказав Зеленський.

Президент каже, що йому також доповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. щодо актуальних намірів окупанта, але Україна має рішення й щодо протидії цьому.

– Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. І я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал, – сказав він.

Володимир Зеленський повідомив, що протягом вечора отримує детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні.

– Там унаслідок чергового російського удару пошкоджено магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей! Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо, – сказав він.

Президент розповів також про переговори з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, який 23 лютого прибув у Київ.

Він подякував очільнику іспанського уряду, який допомагає Україні в обороні держави.

– Іспанія стала частиною нашої танкової коаліції, Іспанія стала частиною захисту нашого неба. Є багато параметрів підтримки, як вже здійсненої, так і запланованої нами, – сказав президент.

Володимир Зеленський заявив, що сьогодні мав зустріч з делегацією глобальної парламентської мережі з підтримки України, куди входять представники 13 парламентів країн ЄС та Європарламенту.

– Тематика зустрічі абсолютна зрозуміла: зброя – для наших воїнів, санкції – проти держави терориста, реалізація наших мирних ініціатив, зокрема й формули миру, – сказав він.

Український президент мав розмову і з президентом Єгипту, в рамках чого обговорив відновлення продовольчої безпеки, а також про аспекти двосторонніх відносин. Зеленський назвав це “хорошою” розмовою.

Він також повідомив, що значну частину цього дня присвятив підготовці до завтрашніх дипломатичних заходів. За словами Зеленського, необхідно зробити усе, щоб ці дипломатичні зусилля стали результативними для України і не лише з точки зору символізму, бо буде 24 лютого, але й з точки зору реальної користі для захисту держави.