Захід не публічно веде дискусії щодо постачання літаків Україні – глава МЗС Нідерландів

Лютий, 24 в 8:14

Країни ЄС та НАТО обговорюють між собою можливе постачання Україні сучасних військових літаків, проте не виносять ці дискусії на широкий загал.

Про це в інтерв’ю CNN заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

– З точки зору Нідерландів, табу немає. Однак, що нам слід врахувати, так це те, що ліпше вести ці чутливі розмови між собою, за закритими дверима. Коли мова йде про цей тип озброєння, ми завжди робимо це разом із союзниками. Тож ці розмови ведуться із нашими друзями у Північній Америці та Європі. Щойно рішення буде досягнуто, настане момент поділитися цим із рештою світу, – сказав Гукстра.