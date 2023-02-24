Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Зеленський розповів, з якими державами обговорював гарантії безпеки для України на шляху до НАТО

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розповів, що на шляху до НАТО Україна обговорювала гарантії безпеки з кількома партнерами. 

Про це він заявив у п’ятницю, 24 лютого, на пресконференції у річницю повномасштабного вторгнення РФ. 

– Ми хотіли б мати гарантії безпеки на шляху до НАТО. Ми не знаємо, коли Україна буде там – це сьогодні залежить не від України. Україна продемонструвала свою потужність – як на полі бою, так і в соціумі, який максимально підтримує цей геополітичний курс. 

Що стосується викликів на шляху до альянсу – ми хочемо мати гарантії безпеки. З якими державами ми про це говоримо? З ЄС, Британією, США. Коли це може статись – я не можу вам сказати, – повідомив очільник держави. 

Зараз дивляться

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав умови для початку обговорення дипломатичного врегулювання війни з Росією. Він підкреслив, що для початку росіяни мають припинити нас бомбити, вбивати та палити. 

Читайте
Росія прийде в держави НАТО: Зеленський відповів громадянам США, які виступають проти допомоги Україні

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка