Зеленський розповів, з якими державами обговорював гарантії безпеки для України на шляху до НАТО

Лютий, 24 в 20:19

Президент Володимир Зеленський розповів, що на шляху до НАТО Україна обговорювала гарантії безпеки з кількома партнерами.

Про це він заявив у п’ятницю, 24 лютого, на пресконференції у річницю повномасштабного вторгнення РФ.

– Ми хотіли б мати гарантії безпеки на шляху до НАТО. Ми не знаємо, коли Україна буде там – це сьогодні залежить не від України. Україна продемонструвала свою потужність – як на полі бою, так і в соціумі, який максимально підтримує цей геополітичний курс.

Що стосується викликів на шляху до альянсу – ми хочемо мати гарантії безпеки. З якими державами ми про це говоримо? З ЄС, Британією, США. Коли це може статись – я не можу вам сказати, – повідомив очільник держави.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав умови для початку обговорення дипломатичного врегулювання війни з Росією. Він підкреслив, що для початку росіяни мають припинити нас бомбити, вбивати та палити.