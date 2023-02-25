10-й, але точно не останній: Зеленський про пакет санкцій ЄС проти Росії

Лютий, 25 в 20:57

25 лютого було запроваджено 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії і він точно не останній для країни-агресора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

– Сьогодні затверджено 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії за війну. 10-й і очевидно не останній. Санкції будуть вводитися і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії. Зараз у 10-му пакеті є нові санкційні кроки, потужні, проти військової промисловості, фінансового сектору держави-терориста, проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство, – зазначив голова держави.

Крім того, голова держави зазначив, що “українські дипломати й уся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні і, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на Росатом, всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста”.

Зараз дивляться

– Вже є відповідні кроки партнерів: Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків і від Європейського Союзу. Звичайно, ми продовжимо роботу над санкціями України проти російських суб’єктів та всіх, хто їм допомагає. Будуть відповідні рішення, – додав Зеленський.

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Він сказав, що глобальний центр сили й сміливості зараз знаходиться в Україні, в наших людях, які боронять нашу державу.