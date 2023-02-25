Харківський контрнаступ: як генерал Сирський створив умови для РФ, щоб вони не розуміли, що відбувається
Під час Харківського контрнаступу військовим командуванням України були створені умови для ворога, щоб він не розумів, що відбувається.
Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова.
Міністр оборони Олексій Резніков каже, що під час контрнаступу був на зустрічі контактної групи з оборони України.
– Коли почався Харківський контрнаступ їхав на черговий Рамштайн. Це настільки розвивалось швидко, що коли я йшов на двосторонню зустріч з (міністром оборони США, – Ред.) Ллойдом Остіном та (начальником об’єднаного комітету штабів США, – Ред.) Марком Міллі, то вони підходять і питають “Що там у вас?”. А ми їм даємо свіжі новини, які ще ніхто офіційно не знав, – сказав він.
При цьому Резніков каже, що при такому динамічному розвитку подій, все ж вони були розплановані заздалегідь.
Президент Володимир Зеленський каже, що операцію зі звільнення Харківської області на Ставці Верховного головнокомандувача запропонував генерал Олександр Сирський.
– Ми не можемо діяти так, як від нас очікує ворог. Ми не маємо таких потужностей. Ми не в десять разів за команду ворога і за армію Росії, тому не можна (йти, – Ред.) лоб у лоб, – сказав Володимир Зеленський.
Водночас керівник ГУР Кирило Буданов каже, що Сирський зміг зробити такі умови для ворога, щоб росіяни не до кінця розуміли, що відбувається.
– Це було ключовим аспектом досягнення перемоги, – вважає Буданов.
Своєю чергою Олександр Сирський каже, що ідея контрнаступу на Харківщині народилась, коли ворог перекинув частину сил на Південь.
– Основний упор було зроблено на швидке просування вперед. Були передбачені спецпідрозділи, які займали територію, – сказав він.
Своєю чергою Володимир Зеленський каже, що без перемог України, зокрема й на цьому напрямку, допомоги від партнерів було б, можливо, складно дочекатись.