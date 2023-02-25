Лютий, 25 в 0:12

Під час Харківського контрнаступу військовим командуванням України були створені умови для ворога, щоб він не розумів, що відбувається.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що під час контрнаступу був на зустрічі контактної групи з оборони України.

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– Коли почався Харківський контрнаступ їхав на черговий Рамштайн. Це настільки розвивалось швидко, що коли я йшов на двосторонню зустріч з (міністром оборони США, – Ред.) Ллойдом Остіном та (начальником об’єднаного комітету штабів США, – Ред.) Марком Міллі, то вони підходять і питають “Що там у вас?”. А ми їм даємо свіжі новини, які ще ніхто офіційно не знав, – сказав він.

При цьому Резніков каже, що при такому динамічному розвитку подій, все ж вони були розплановані заздалегідь.

Президент Володимир Зеленський каже, що операцію зі звільнення Харківської області на Ставці Верховного головнокомандувача запропонував генерал Олександр Сирський.

– Ми не можемо діяти так, як від нас очікує ворог. Ми не маємо таких потужностей. Ми не в десять разів за команду ворога і за армію Росії, тому не можна (йти, – Ред.) лоб у лоб, – сказав Володимир Зеленський.

Водночас керівник ГУР Кирило Буданов каже, що Сирський зміг зробити такі умови для ворога, щоб росіяни не до кінця розуміли, що відбувається.

– Це було ключовим аспектом досягнення перемоги, – вважає Буданов.

Своєю чергою Олександр Сирський каже, що ідея контрнаступу на Харківщині народилась, коли ворог перекинув частину сил на Південь.

– Основний упор було зроблено на швидке просування вперед. Були передбачені спецпідрозділи, які займали територію, – сказав він.

Своєю чергою Володимир Зеленський каже, що без перемог України, зокрема й на цьому напрямку, допомоги від партнерів було б, можливо, складно дочекатись.