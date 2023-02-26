Хорватія готує до передачі Україні 14 гелікоптерів – ЗМІ

Лютий, 25 в 23:56

Вже у березні Хорватія має розпочати передачу Україні 14 транспортних гелікоптерів.

На даний час 20 гелікоптерів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

– За наявною інформацією, кілька гелікоптерів наразі перебувають на території авіаційно-технічного центру у Великій Гориці, де його співробітники займаються всією необхідною технічною підготовкою, – йдеться у матеріалі.

Крім того, з гелікоптерів знімається все існуюче маркування, при необхідності замінюється використаний матеріал, додається олія.

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– Передбачається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за десять днів. За нашою інформацією, сім вертольотів буде частково розібрано і перевезено наземним шляхом, а решта сім полетить до Польщі, – додали наостанок.

Джерело: Jutarnji list