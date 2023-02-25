Лютий, 25 в 10:56

Російські підрозділи останнім часом здійснюють атаки на позиції Збройних сил України без техніки. А вночі окупанти проводять штурми, щоб забрати вбитих та поранених, проте не всіх.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

Він прокоментував ситуацію на Донецькому та Запорізькому напрямках фронту. За словами Дмитрашківського, тактика ворога не змінилася: він продовжує атакувати хвилями, проте уже без підтримки бронетехніки.

Зараз дивляться

– Тактика не змінилася, але в більшості вони зараз атакують навіть без підтримки техніки. Полонені також повідомляли про те, що техніка використовується просто для того, щоб доставити бійців до лінії розмежування, і повертається, якщо в неї не влучає наша артилерія, – заявив речник.

Він уточнив, що за минулу добу ворог здійснив 37 штурмових дій на Донецькому напрямку та ще 6 спроб штурму протягом ночі.

– Атаки ворог організовував у районі Вугледара, Мар’їнки, Красногорівки… За вчора втрат територій не відбулося, всі атаки ворога були відбиті, він відступив, – наголосив Дмитрашківський.

За його словами, російські війська за добу втратили понад 100 осіб убитими і майже 200 пораненими.

Дмитрашківський додав, що останнім часом ворог проводить штурми до 22:00, потім бере паузу і зазвичай з 01:00 до 02:00 здійснює ракетні обстріли. А потім посеред ночі знову починає штурмові дії, щоб забрати своїх убитих і поранених: проте щастить не всім окупантам.

– Раніше вони просто атакували, не збирали своїх вбитих та поранених, і про це свідчили полонені, які до нас потрапляли. Вони розповідали, що якщо поранений давав запит евакуацію, йому відповідали, що її не буде. Протягом останніх двох днів ми спостерігаємо, що нічні штурмові дії призначені для того, щоб збирати своїх вбитих та поранених. Але забирають не всіх, – зазначив Дмитрашківський, додавши, що деякі окупанти так і залишаються лежати “просто в полі”.

Удень ворог активно застосовує ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню. На Донецькому напрямку за минулу добу зафіксовано 240 обстрілів, а протягом ночі – ще 100 обстрілів. На Запорізькому напрямку війська РФ вдень здійснили 114 обстрілів, а вночі – ще 19.

Днями в Генеральному штабі ЗСУ розповідали, що найскладнішою ділянкою фронту в Україні залишається Бахмутський напрямок. Крім того, окупанти намагаються захопити населені пункти Мар’їнка та Вугледар (Донецька область).