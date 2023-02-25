Лютий, 25 в 19:02

Росія завдала чергового удару по Краматорську Донецької області, у результаті чого було поранено жінку та пошкоджено 21 приватний будинок, зруйновано амбулаторію.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

– Наслідки ворожого ракетного удару по Краматорську. Поранено жінку, пошкоджено 21 приватний будинок та зруйновано амбулаторію. Росія – країна-терорист, – йдеться у дописі до знімків руйнувань.

Пошкоджено 21 будинок, поранено жінку: Росія завдала чергового удару по Краматорську / 9 фотографий

Нагадаємо, що 14 лютого російські війська завдали двох ракетних ударів по Костянтинівці і Краматорську на Донеччині.

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Фото: Краматорська міська рада