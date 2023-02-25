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Факти / Україна

У Повітряних силах розповіли, скільки ЗРК зможуть повністю закрити небо України

Ілля Нежигай, редактор стрічки
українські ЗРК
Фото: Depositphotos

Для повного захисту українського неба від атак росіян необхідно понад сто зенітних ракетних комплексів (ЗРК).

Про це розповів командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова.

– Щоб захистити всю державу, потрібно більше 100 ЗРК. Це завдання не одного року, – сказав Олещук.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже справді отримала від союзників “непогану кількість” систем протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що протиповітряна оборона є одним з критичних аспектів захисту України від сучасних атак Росії.

24 лютого 2023 Швеція повідомила, що надасть Україні зенітні системи разом із танками Leopard 2.

Раніше речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат казав, що сучасним українським засобам протиповітряної оборони складно знищувати російські ракети С-400, оскільки вони мають високу швидкість, а ворог б’є цими ЗРК з прихованих позицій.

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