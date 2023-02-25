Лютий, 25 в 8:19

Загальні втрати Росії у війні проти України сягнули близько 147 470 вбитими, тільки за останню добу українські захисники знищили 650 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 25 лютого.

За його даними, наші військові також підбили ворожий гелікоптер, 12 танків, дев’ять бойових броньованих машин, 10 зеніток, два безпілотники та багато іншої російської техніки.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 25 лютого 2023-го:

особовий склад – близько 147 470 (+650) осіб ліквідовано;

танки – 3 375 (+12);

бойові броньовані машини – 6 609 (+9);

артилерійські системи – 2 373 (+10);

РСЗО – 475 (+1);

засоби ППО – 247;

літаки – 299;

вертольоти – 288 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 035 (+2);

крилаті ракети – 873;

кораблі/катери – 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5 235 (+11);

спеціальна техніка – 230 (+1).

Як повідомляв Генштаб, минулої доби воїни ЗСУ відбили близько 70 атак окупантів на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Українська авіація завдала 20 ударів по районах скупчення ворога та їхньої військової техніки, а також два удари – по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції.