Викрали техніку та вилучили телефони: у пожежну частину Енергодару вдерлись окупанти

Лютий, 25 в 18:00

У пожежну частину в Енергодарі Запорізької області кілька днів тому вломились російські окупанти та вилучили телефони у співробітників ДСНС.

Про це повідомляє Центр національного супротиву.

– Ворог тероризував робітників й погрожував розправою, адже нібито підозрював пожежників у роботі на ЗСУ. Всі телефони були вилучені для “перевірки”, також були викрадена інша техніка, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що РФ досі не контролює тимчасово окуповані території й це змушує її витрачати ресурси на пошуки партизан.

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– Зауважимо, що ворог досі не контролює тимчасово окуповані території й це змушує його витрачати ресурси на пошуки партизан й божеволіти від власної нікчемності, – додають у ЦНС.

До речі, раніше РФ продовжила термін підписання “контрактів” для українських атомників на ЗАЕС.

Фото: Дмитро Орлов