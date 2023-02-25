Лютий, 25 в 0:30

Київ обороняли в довготривалих оборонних точках (ДОТ) часів Другої світової війни.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова.

– Коли на Київ вони напад свій робили, то в багатьох місцях лінія оборони проходила по лінії оборони часів Другої світової війни. В ДОТах Другої світової війни наші тримали оборону, – сказав він.

Журналіст Дмитро Комаров показав, як у той час на місцях розгортання позицій українських захисників стояли таблички “Тут у 1941 році проходила лінія оборони міста Києва від німецько-фашистських загарбників”.

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Генерал Олександр Сирський каже, що старі ДОТ були достатньо добре продумані.

– Вони дозволяли контролювати підступи до місцевості та вражати ворога. Це була система київського укріпленого району, – пояснив він.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний зазначив, що лінія фронту для ЗСУ склала 3750 км, що можна порівняти з Першою світовою та Другою світовою війнами.

Керівник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала розповів, що ситуація у Київській області на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів могла бути зовсім іншою, якби захисники не втримали ворога в Чернігові та Сумах.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що розглядались також варіанти підриву столичних мостів Метро та Патона, в разі, якщо ворог прорве лінію оборони.