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Факти / Україна

Зеленський відправить “список бажань” по озброєнню до законодавців США – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Зеленський відправить “список бажань” по озброєнню до законодавців США – ЗМІ
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Комітету Палати представників у закордонних справах Майклом Макколом і чотирма іншими членами Республіканської партії Палати представників, сказав групі, що планує надіслати їм список озброєнь, який включає винищувачі F-16.

Голова нашої держави зауважив, що літаки потрібні для прискорення завершення війни з Росією.

 – Існує широка двопартійна підтримка між Сполученими Штатами та НАТО . та європейськими союзниками щодо підтримки України проти російської агресії. Ми мали дуже продуктивну зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили насамперед про те, які його потреби, коли йдеться про перемогу у цій війні. І він надає цій делегації перелік зброї, яка потрібна Україні для перемоги, — сказав Маккол під час своєї делегації в Конгресі в Україні.

Він висловив надію, що війна в Україні триватиме недовго і зазначив, що для досягнення цієї цілі “є сильна двопартійна підтримка, щоб дати Україні все, що їй потрібно для перемоги”.

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Варто зазначити, що розмова пройшла в Україні, до якої члени партії прибули через застереження американських законодавців-республіканців заблокувати майбутню допомогу нашій країні.

Джерело: CNN
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