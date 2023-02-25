Зламайте мені п’яту, вона довго гоїться: окупант пропонував 60 тисяч за травму, аби не служити
У перехопленій ГУР Міноборони України розмові дружина військовослужбовця Росії обурена тим, що з її сім’ї збирають гроші на забезпечення мобілізованих.
– Я все розумію, що там наші мужики, що треба допомогти їм, але це ж не ми вас туди відправили. Чому я, бл*, забезпечуватиму армію Росії, – каже жінка.
При цьому окупант розповідає, як йому один із військових пропонував 60 тисяч за травму, щоб піти у відпустку на півроку.
– Зламайте мені п’яту … вона довго гоїться, ну щоб додому з**батися.
Жінка розповідає про намір зібратися дружинами мобілізованих та з’ясувати у керівництва, чому до їхніх чоловіків не доходить на передову нічого із забезпечення.
– З інших батальйонів відправляють до нас у покарання, прикинь? Ми найоху*вша лінія, по якій х*ярять. Та там теж п*дарас (комбат) … він ось живе в будинку, ми поки тут, ось на цих позиціях, виходить, вже другий місяць, він всього лише два рази був! – каже окупант.