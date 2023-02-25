Зламайте мені п’яту, вона довго гоїться: окупант пропонував 60 тисяч за травму, аби не служити

Лютий, 25 в 19:37

У перехопленій ГУР Міноборони України розмові дружина військовослужбовця Росії обурена тим, що з її сім’ї збирають гроші на забезпечення мобілізованих.

– Я все розумію, що там наші мужики, що треба допомогти їм, але це ж не ми вас туди відправили. Чому я, бл*, забезпечуватиму армію Росії, – каже жінка.

При цьому окупант розповідає, як йому один із військових пропонував 60 тисяч за травму, щоб піти у відпустку на півроку.

– Зламайте мені п’яту … вона довго гоїться, ну щоб додому з**батися.

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Жінка розповідає про намір зібратися дружинами мобілізованих та з’ясувати у керівництва, чому до їхніх чоловіків не доходить на передову нічого із забезпечення.