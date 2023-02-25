Звільняли Херсон та брати участь у наступі: в Одесі вшанували пам’ять бійців 126 окремої бригади ТрО ЗСУ

Лютий, 25 в 17:27

В Одесі вшанували пам’ять полеглих бійців 126 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Квіти та лампадки на Соборну площу принесли родини загиблих воїнів, їхні побратими та небайдужі містяни.

Підрозділи 126 окремої бригади ТрО ЗСУ брали участь у наступальних діях та визволенні Херсону. Одеська територіальна оборона утворилася на початку повномасштабної війни і доволі швидко почала виконувати бойові завдання на Півдні України, під час яких чимало найкращих воїнів віддали свої життя.

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У перші місяці великої війни командування бригади організувало підготовку понад 2 тис. бійців, роблять це й надалі. Більшість з них – добровольці, які продовжують кожного дня нищити ворога та героїчно захищати рідну землю.