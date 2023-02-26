Фрагментацію Росії вже запущено, вона буде найближчим часом – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що фрагментація Росії вже запущена. Водночас Захід не хоче погоджуватись з цим процесом.
Про це він розповів під час марафону Радіо Свобода.
– Наші прогнози, аналітичні висновки приходять до того, що фрагментація Росії є процесом, який вже запущений. Захід з цим не хоче погоджуватися, – зазначив секретар РНБО.
Данілов додав, що фрагментацію РФ запустив російський диктатор Володимир Путін, коли вирішив розпочати повномасштабну війну проти України.
– Буде відбуватися фрагментація Росії. Навіть можу сказати, звідки це буде починатися. І це буде найближчим часом, – наголосив він.
Секретар РНБО також підкреслив, що Заходу треба підготуватися, адже ядерна зброя, яка є у РФ, в будь-який момент може опинитися у якогось з російських військових приватних угруповань.
– До того часу, поки Росія не фрагментується, до того часу, поки ми не будемо в безпеці відносно цього божевільного сусіда, ніяка війна зупинитися не може, – підсумував він.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що справжньою перемогою України у російсько-українській війні стане розпад Росії та зникнення її як цілісного суб’єкта історії і політики.