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Факти / Україна

Крим – це Україна: Держдеп США ніколи не визнає окупацію півострова Росією

Валентина Чорна, редакторка стрічки
прапор США
Фото: Unsplash

Державний департамент США не визнає заяви РФ про анексію Криму, а також підтримує зусилля Кримської платформи, яка нагадує світу про окупацію півострова.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепу до Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя.

– Дев’ять років тому Росія вторглася в Україну і захопила Крим, що стало явним порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України, – наголошується у заяві.

Сполучені Штати “вітають зусилля Української Кримської платформи”, яка зосереджує увагу світової спільноти на продовженні російської окупації.

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– Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають заявлену Росією анексію півострова. Крим – це Україна, – зазначили у Держдепі.

Раніше учасники Кримської платформи закликали Росію негайно припинити бойові дії та вивести війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У заяві також лунає заклик до російської окупаційної адміністрації в Криму – негайно припинити репресії та порушення прав людини українців і корінних кримських татар.

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