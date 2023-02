Маск назвав Революцію Гідності “переворотом” – в ОП відреагували

Американський бізнесмен і засновник SpaceX Ілон Маск знову потрапив у скандал. Він назвав Революцію Гідності в Україні “державним переворотом”.

Про це він написав у Twitter, коментуючи статтю проросійського американського професора Джона Міршаймера “Чому українська криза – це провина Заходу” 2014 року.

That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup

— Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2023