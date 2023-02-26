Маск назвав Революцію Гідності “переворотом” – в ОП відреагували

Лютий, 26 в 14:38

Американський бізнесмен і засновник SpaceX Ілон Маск знову потрапив у скандал. Він назвав Революцію Гідності в Україні “державним переворотом”.

Про це він написав у Twitter, коментуючи статтю проросійського американського професора Джона Міршаймера “Чому українська криза – це провина Заходу” 2014 року.

– Ці вибори (президентські вибори в 2010 році, – РЕД.), можливо, були сумнівними, але немає ніяких сумнівів в тому, що переворот дійсно був”, – написав Маск.

That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup Зараз дивляться — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2023

На скандальну заяву бізнесмена відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілоне Маск, в Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети, – порадив Подоляк.

Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, @elonmusk.

В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 26, 2023

Маск неодноразово потрапляв у скандали, підігруючи Росії.

Зокрема, на початку жовтня Маск запропонував “мирний план” Україні, за яким Київ мав піти на поступки Москві та віддати території, зокрема Крим, бо переживав через загрозу використання Росією ядерної зброї.