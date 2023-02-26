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Факти / Світ

Маск назвав Революцію Гідності “переворотом” – в ОП відреагували

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Американський бізнесмен і засновник SpaceX Ілон Маск знову потрапив у скандал. Він назвав Революцію Гідності в Україні “державним переворотом”.

Про це він написав у Twitter, коментуючи статтю проросійського американського професора Джона Міршаймера “Чому українська криза – це провина Заходу” 2014 року.

– Ці вибори (президентські вибори в 2010 році, – РЕД.), можливо, були сумнівними, але немає ніяких сумнівів в тому, що переворот дійсно був”, – написав Маск.

На скандальну заяву бізнесмена відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілоне Маск, в Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети, – порадив Подоляк.

Маск неодноразово потрапляв у скандали, підігруючи Росії.

Зокрема, на початку жовтня Маск запропонував “мирний план” Україні, за яким Київ мав піти на поступки Москві та віддати території, зокрема Крим, бо переживав через загрозу використання Росією ядерної зброї.

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