РФ запропонувала допомогу в ракетній програмі Ірану в обмін на військову допомогу – ЦРУ

Лютий, 26 в 21:46

Директор ЦРУ США Вільям Бернс заявив в інтерв’ю, що альянс між Росією та Іраном швидко розвивається, і цей наратив він окреслив “тривожним”.

– Зараз він рухається досить швидко у дуже небезпечному напрямку, у тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні озброєних безпілотників, які вони використовують, щоб завдати болю українським мирним жителям і українським цивільним. Ми знаємо, що вони забезпечили боєприпаси для артилерії і танків, – сказав Бернс в ефірі Face the Nation на CBS.

Він зазначив, що ЦРУ також спостерігає ознаки того, що РФ пропонує допомогти іранцям у їхній ракетній програмі та принаймні розглядає можливість надання винищувачів Ірану в обмін на військову допомогу в їхній агресії.

Характеризуючи свою зустріч із головою російської розвідки Бернс зазначив, що президент Росії Володимир Путін “надто впевнений” у своїй здатності розтерзати Україну. Крім того він охарактеризував розмову з Сергієм Наришкіним, як сумну.

Зараз дивляться

– Моя мета полягала не в тому, щоб говорити про переговори. Це те, що українцям потрібно буде обговорити з росіянами, коли вони вважатимуть за потрібне. Це було чітко пояснити Наришкіну — і через нього президенту Путіну — серйозні наслідки для Росії. Я думаю, що Наришкін зрозумів серйозність цього питання, і я думаю, що президент Путін також це зрозумів, – сказав Бернс.

Відповідаючи на запитання, чому ця розмова була сумною, Бернс додав: