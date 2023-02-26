Лютий, 26 в 20:57

Ввечері 26 лютого російські окупанти атакували Миколаївську область.

У звільненому Снігурівському районі є влучання. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Про це повідомив керівник ГУ Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

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Повітряну тривогу на території області оголосили о 20:19, згодом місцеві жителі повідомляли про вибухи. Небезпека тривала 26 хвилин, о 20:45 повітряну тривогу скасували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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