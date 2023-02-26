Росіяни атакували Миколаївську область, є прильоти
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Ввечері 26 лютого російські окупанти атакували Миколаївську область.
У звільненому Снігурівському районі є влучання. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
Про це повідомив керівник ГУ Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет.
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Повітряну тривогу на території області оголосили о 20:19, згодом місцеві жителі повідомляли про вибухи. Небезпека тривала 26 хвилин, о 20:45 повітряну тривогу скасували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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