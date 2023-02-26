Шанси прорвати оборону на Запорізькому напрямку в окупантів дуже низькі – Дмитрашківський

Лютий, 26 в 15:14

Шанси прорвати оборону на Запорізькому напрямку в армії РФ дуже маленькі, ЗСУ добре підготовлені та гідно тримають оборону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Він зазначив, що шанси в армії РФ дуже низькі, але не варто недооцінювати ворога.

Зараз дивляться

– Шанси в них дуже мізерні, бо на тому напрямку досить серйозно підготовлені наші війська. Але не можна недооцінювати ворога, тому що він має досвід ведення бойових дій, – сказав він.

Також Дмитрашківський зауважив, що останнім часом з’явилася інформація про те, що ПВК Вагнера отримує додаткові боєприпаси.

– Саме тому на цьому напрямку найближчим часом можливі якісь активні дії цих підрозділів, – резюмував Дмитрашківський.

Нагадаємо, 17 лютого через окупований Мелітополь на Запорізький напрямок пройшла колона автобусів із російськими військовими. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, в 43 білих автобусах перевозили бойовиків ПВК Вагнера.