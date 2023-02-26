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Факти / Україна

Шанси прорвати оборону на Запорізькому напрямку в окупантів дуже низькі – Дмитрашківський

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Шанси прорвати оборону на Запорізькому напрямку в армії РФ дуже маленькі, ЗСУ добре підготовлені та гідно тримають оборону. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. 

Він зазначив, що шанси в армії РФ дуже низькі, але не варто недооцінювати ворога. 

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– Шанси в них дуже мізерні, бо на тому напрямку досить серйозно підготовлені наші війська. Але не можна недооцінювати ворога, тому що він має досвід ведення бойових дій, – сказав він.

Також Дмитрашківський зауважив, що останнім часом з’явилася інформація про те, що ПВК Вагнера отримує додаткові боєприпаси. 

– Саме тому на цьому напрямку найближчим часом можливі якісь активні дії цих підрозділів, – резюмував Дмитрашківський.

Нагадаємо, 17 лютого через окупований Мелітополь на Запорізький напрямок пройшла колона автобусів із російськими військовими. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров,  в 43 білих автобусах перевозили бойовиків ПВК Вагнера.

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