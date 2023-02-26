В окупантів дефіцит з технікою: Череватий пояснив, що на це вказує

Лютий, 26 в 19:07

Російські окупаційні війська відчувають на фронті дефіцит з технікою.

Більше того, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, наші бійці натрапляють на такі екземпляри, які вже ніби давно були законсервовані.

Він зазначив, що окупанти користуються усталеною тактикою відтоді, як з’явились перші мобілізовані, а на Бахмутському напрямку ув’язнені. Вони дуже полюбляли використовувати їх як приманку для виявлення наших вогневих точок.

Зараз дивляться

— У них справді дефіцит з технікою. На жаль, удосталь її ще є, але ми вже спостерігаємо дефіцит. Раніше в них був більш оновлений цей парк. На базі радянської техніки вони оновили, наприклад, БТР-82, де гармата замість кулемета встановлена, це були БМП-3 більш модернізована, були танки Т-72 суттєво модернізовані, – сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Череватий додав, що ослаблення Росії вже почалося, це, зокрема, підтверджує останній виступ диктатора Путіна.