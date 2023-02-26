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Факти / Україна

Вночі війська РФ 17 разів обстріляли Нікопольщину, є пошкодження – ОВА

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Вночі війська РФ 17 разів обстріляли Нікопольщину, є пошкодження – ОВА

За ніч окупанти 17 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Війська РФ накрили вогнем Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі пошкоджені три приватні житлові будинки, в одному з них горів дах. Також у місті понівечені дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач.

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У Марганці постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок та декілька нежитлових будівель.

Глава ОВА зазначив, що люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються.

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