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Факти / Україна

CyberLux K8 UAS: що це таке та характеристики БПЛА

Анна Голішевська, Редакторка сайту
CyberLux K8 UAS

Серед допомоги у новому пакеті від США, який вони нададуть на 2 млрд доларів, є чотири види ударних БПЛА: CyberLux K8, Switchblade 600, ALTIUS-600 та Jump 20.

Вони замовлятимуться одразу у виробника, тому, ймовірно, в Україну дійдуть не так швидко. Що відомо про CyberLux K8 UAS –  читайте в матеріалі.

CyberLux K8 UAS: що відомо про БПЛА

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, CyberLux K8 UAS –  це безпілотник із потужною камерою, зокрема MONEY SHOT X8. Він маленький, можна запускати з руки. Його вага –  5-6 кг. Маленький, але хитрий, завдяки своїй камері, яка має круговий огляд. CyberLux K8 UAS –  виключно розвідник, але дуже серйозний.

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Може нести корисне навантаження до 4,6 кг і розвивати швидкість у понад 160 км/год.

У відкритому доступі обмаль інформації про CyberLux K8. Відомо, що ці дрони розробила та випускає американська компанія Cyberlux Corp. Технічні характеристики літального апарату теж тримаються в секреті.

Компанія-виробник позиціонує CyberLux K8 як перший на планеті FPV-безпілотник із широкоформатною камерою MONEY SHOT X8.

CyberLux K8 UAS: характеристики:

  • вага –  до 6 кг;
  • корисне навантаження –  до 4, 6 кг;
  • швидкість –  понад 160 км/год.

Фото – A cyber luxe company

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