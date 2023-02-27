Лютий, 27 в 18:52

Нещодавно США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні. В ньому, серед усього, є одразу чотири безпілотні системи – CyberLux K8, Switchblade 600, ALTIUS-600 та Jump 20. Що відомо про Jump 20 UAS – читайте в матеріалі.

Jump 20 UAS: що відомо про БПЛА

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, система JUMP 20 – розвідувальний безпілотний літальний апарат. Він піднімається і сідає вертикально. Важливо, що найчастіше він використовується в розвідці.

Він може бути обладнаний різними системами, але це – для візуального спостереження. Jump 20 добре дивиться за тим, що відбувається за лінією фронту.

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Тому що Jump 20 UAS може залітати на відносно далеку відстань. Він доволі важкий, важить близько 100 кг, але може брати корисного навантаження близько 13 кг.

Має штатну електронно-оптичну станцію ARCAM-45В, також може бути оснащений такими системами, як WESCAM MX-8, Trillium HD80 чи TASE 40 LRS.

Також за словами експерта, може знаходитися у повітрі до 14 годин, а радіус дії – трохи менший 200 км. Він може нести не тільки апаратуру, яка спостерігає за лінією фронту, а й може нести хороше бойове навантаження (невеликі боєзапаси, умовно кажучи, гранати й т.д).

За потреби, з ним можна робити й певні атакувальні дії. Єдине, що для того, аби Jump 20 UAS запустити, треба певний час (до години) аби оснастити, перевірити та запустити.

Він доволі великий – має 3 метри вздовж. Комплекс оснащений відсіком для корисного навантаження, має захищену апаратуру передачі даних.

Jump 20: характеристики