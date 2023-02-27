Окупанти тікають із Херсонщини до Криму та риють окопи

Лютий, 27 в 16:17

Окупанти готуються до втечі та посуваються з лівобережної Херсонщини ближче до Криму, облаштовуючи додаткові оборонні споруди.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Крим наразі у них – єдиний напрямок, крім того, який усім відомий, до руського воєнного корабля. Що стосується лівобережної Херсонщини, так, вони намагаються посунутися ближче до Криму, сподіваючись, що там буде їм тепліше, але ми можемо засвідчити, що там їм буде гаряче, – сказала вона.

Гуменюк додала, що РФ підтягує туди резерв строковиків із Челябінської області для облаштування додаткових оборонних споруд.

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– Як у тому старому анекдоті: “Допомогти не допоможе, а до землі звикнуть”. Поки що вони окопуються, – зауважила речниця.

Нагадаємо, зранку у Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти й колаборанти в Олешках і Скадовську Херсонської області через побоювання контрнаступу Збройних сил України почали тікати до Криму.