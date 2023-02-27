Під Вугледар окупанти перекинули підрозділ, який створювали для війни у Чечні – ЗСУ

Лютий, 27 в 18:22

Командування російськими загарбниками відправило на Вугледарський напрямок підрозділ 136-ї бригади, яку було створено для війни у Чечні.

Про це сказав речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Надійшов (на Вугледарський напрямок. – Ред.) новий підрозділ – 136-та бригада, яку свого часу було створено для війни в Чечні. На сьогодні вони з’явилися в полі зору на Донецькому напрямку. Приблизно до 5 числа вони “приймають” лінію оборони, яку будуть тримати, – сказав Дмитрашківський.

Він додав, що протягом чотирьох останніх днів ворог знизив свою активність на Вугледарському напрямку. За минулу добу ворог здійснив 15 штурмових дій, хоча місяць тому було до 60 на добу.

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Дмитрашківський пов’язує це з погодними умовами, які не дозволяють техніці рухатись, а також із масовими відмовами окупантів йти у наступ.

Напередодні у британські розвідці зазначили, що існує реальна ймовірність, що Росія знову кине на нові штурми поблизу Вугледара розгромлені підрозділи 155-ї бригади морської піхоти.

Розвідка Британії припускає, що саме цю бригаду, яка вважається елітною піхотою в РФ, було розбито на Вугледарському напрямку під час останніх російських наступальних операцій, що обернулися значними втратами.