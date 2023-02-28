Лютий, 28 в 8:03

Нідерландські розслідувачі опублікували графік співвідношення втрат Росією та Україною військової техніки у боях.

Детальні дані щодо втрат опубліковані в Twitter Oryx.

Так, за рік війни Росія втратила майже 1800 танків, а Україна – трохи більше за 450. БМП (IFV) росіяни втратили понад 2100 од, а українці – 500 од.

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AFV – це категорія інших броньованих машин (від “мотолиги” до “термінатора”). Росія втратила такої техніки майже 800 одиниць, а Україна – трохи менш як 300 одиниць.

БТР (APC) Росія втратила 300 одиниць, а Збройні сили України приблизно 220 од.

IMV – бронеавтомобілі – більше такої техніки втратили ми – майже 300 одиниць, а росіяни приблизно на сотню менше – 200 од.

Центри управління – українці знищили понад 200 командних постів російського ворога, а РФ вдарила приблизно по 10 таких постах ЗСУ.

Інженерні споруди – майже 300 знищених у росіян та приблизно 50 – в українців.

Буксирована артилерія – у РФ приблизно мінус 280 од, а ЗСУ втратили 100 од.

Самохідна артилерія – у росіян мінус 350 одиниць, у ЗСУ мінус – 110 од.

РСЗВ (MLRS) – Росія втратила майже 200 одиниць, а Україна – приблизно 40.

Втрачених літаків з обох сторін аналітики Oryx нарахували майже однакову кількість – менше сотні що в України, що в Росії.

Гелікоптерів Україна втратила приблизно 20 од., а Росія – приблизно 90 од.