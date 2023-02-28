Лютий, 28 в 15:51

Вдень 28 лютого у Голосіївському районі Києва сталась пожежа, на місці події лунають вибухи.

Оновлено о 15:45. Пожежу в окремо розташованій будівлі оперативно ліквідували. Постраждала одна людина.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що, за попередньою інформацією, на місці події вибухають кисневі балони.

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– Пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі. На місці пожежі лунають вибухи, попередньо – кисневі балони. Всі служби вже на місці, – написав він.

Спершу про вибухи у Голосіївському районі Києва повідомляли місцеві жителі. У мережі публікують відео густого диму.

Як пишуть користувачі, інцидент стався на вул. Васильківській.