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Факти / Україна

Україна розірвала угоду з Білоруссю щодо спільного контролю пунктів пропуску на кордоні

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Україна розірвала угоду з Білоруссю щодо спільного контролю пунктів пропуску на кордоні
Фото: УНІАН

Україна припинила угоду з Білоруссю щодо спільного контролю в пунктах пропуску на кордоні.

Про це за підсумками засідання уряду повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Припинено дію угоди між урядом України і урядом Республіки Білорусь щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні, підписаної 14.12.1995 року у м. Києві, – написав він.

Також Кабмін припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон, яка була ухвалена 18 жовтня 2011 року у Донецьку.

Зараз дивляться

Напередодні Верховна Рада більшістю голосів ухвалила закон, яким передбачено розширення смуги кордону України з Білоруссю та Росією до 2 км. Її планують замінувати та встановити дію спеціального режиму.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко 24 лютого 2023 року казав, що станом на сьогодні загрози наступу з боку Білорусі немає, а у ворога недостатньо сил для проведення наступальної операції на Україну.

Раніше заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Польщі Мачей Вонсік заявив, що у Варшаві не виключають скасування прикордонного руху з Білоруссю.

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