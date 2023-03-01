Березень, 01 в 8:33

Якщо російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що втратить в Україні всю свою армію, він виведе війська.

Про це заявив генерал-лейтенант США у відставці Кейт Келлог, пише Голос Америки.

На його думку, агресія Кремля проти України стала можливою, бо він повірив у слабкість Заходу і США після “поразки в Афганістані” та відсутності реакції на захоплення Криму 2014 року.

Зараз дивляться

– Тепер Захід посилає допомогу Україні поступово і з перервами, що знову дає надію Путіну, що він зможе затягнути час, і таким чином перемогти. Але вагання та часткові заходи не приведуть до перемоги, вони дають змогу вести війну, але не завершити її, – наголосив він.

За словами генерала у відставці, якщо не продемонструвати лідерство зараз, то є ризик загрузнути у ще одній нескінченній війні.

– Україні потрібно надати всю зброю, яка необхідна її армії, бо Путін має зрозуміти, що доля його армії в Україні є під загрозою майже повного знищення. Якщо Путін зрозуміє, що він втратить в Україні всю свою армію, він виведе війська, – підкреслив Келлог.

Він додав, що Заходу потрібен чіткий план. А просто говорити “все, що потрібно, скільки потрібно” не спрацює.

Раніше у США заявили, що не знайшли жодних доказів того, що зброя, яка була поставлена Україні, була б знайдена за межами України.