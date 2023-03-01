Березень, 01 в 21:38

У Сумах чутно звуки вибухів.

При цьому в області тривогу не оголошували.

Пабліки пишуть, що Сумщина знаходиться під обстрілом із РСЗВ.

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При цьому офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері на Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Відомо, що російська ракета була випущена по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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