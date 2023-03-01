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Факти / Україна

У Борисполі з рейок зійшов потяг, рух транспорту обмежено – мер

Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Борисполі з рейок зійшов потяг, рух транспорту обмежено – мер

На одному з переїздів у Борисполі (Київська область) зійшов із рейок вантажний потяг.

Про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко.

У зв’язку з подією в районі аварією обмежено рух інших поїздів та автомобілів.

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– На переїзді на вулиці Привокзальна зійшов потяг із рейок. Обирайте альтернативні шляхи руху, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Borik-офіційні новини, посилання на який розмістив на своїй сторінці міський голова.

Наразі невідомо, чи є постраждалі або загиблі під час аварії.

Зазначимо, в цей самий день, 1 березня, у Греції сталася масштабна аварія, коли зіштовхнулись пасажирський і вантажний потяги. Внаслідок аварії загинуло щонайменше 38 людей, ще 66 осіб дістали поранення.

Президент України Володимир Зеленський вже передав грецькому народу та президенту глибокі співчуття у зв’язку з аварією.

Наразі Міністерство закордонних справ України з’ясовує, чи є українські громадяни серед постраждалих внаслідок зіткнення двох поїздів у Греції.

Фото: Borik – офіційні новини

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