Березень, 01 в 19:23

На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це пишуть паблики. Інформація поки що не підтверджена.

Зазначається, що голосно у Кременчуці.

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– Повітряна тривога, північ та схід України. Пуск ракет із Ту-22 (3 літаки), напрямок – Полтавська область. Будьте обережні та користуйтесь укриттями, – пише паблік Інформаційний проти.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на WarMonitor повідомив, що попередньо було запущено дві х-22. Та одна фальш-ціль.

– Все дуже швидко, бо ракети надзвукові, ~4000км/год, – написав він.

Нагадаємо, що вночі 28 лютого у районі Кременчука Полтавської області прогриміли потужні вибухи під час сигналу повітряної тривоги. Там було збито до п’яти ворожих безпілотників

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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