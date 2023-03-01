У Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це пишуть паблики. Інформація поки що не підтверджена.
Зазначається, що голосно у Кременчуці.
– Повітряна тривога, північ та схід України. Пуск ракет із Ту-22 (3 літаки), напрямок – Полтавська область. Будьте обережні та користуйтесь укриттями, – пише паблік Інформаційний проти.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на WarMonitor повідомив, що попередньо було запущено дві х-22. Та одна фальш-ціль.
– Все дуже швидко, бо ракети надзвукові, ~4000км/год, – написав він.
Нагадаємо, що вночі 28 лютого у районі Кременчука Полтавської області прогриміли потужні вибухи під час сигналу повітряної тривоги. Там було збито до п’яти ворожих безпілотників
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