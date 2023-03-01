Березень, 01 в 21:05

Одразу в кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Зокрема, як повідомляють місцеві пабліки, звуки вибухів чули жителі Ялти, Гурзуфу та Бахчисараю.

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Офіційного підтвердження інформації наразі немає, як і повідомлень про причини вибухів, а також про руйнування.

Нагадаємо, що уночі 1 березня в Євпаторії було чутно вибухи.

А вчора в ефірі радіостанцій Криму було оголошення про повітряну тривогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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