У Криму одразу у трьох містах пролунали вибухи
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Одразу в кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.
Зокрема, як повідомляють місцеві пабліки, звуки вибухів чули жителі Ялти, Гурзуфу та Бахчисараю.
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Офіційного підтвердження інформації наразі немає, як і повідомлень про причини вибухів, а також про руйнування.
Нагадаємо, що уночі 1 березня в Євпаторії було чутно вибухи.
А вчора в ефірі радіостанцій Криму було оголошення про повітряну тривогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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