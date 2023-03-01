Україна не завдає ударів по території РФ, а веде оборонну війну – Подоляк

Березень, 01 в 12:14

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до ударів по території РФ.

– Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома, – написав він у Twitter.

Він зазначив, що в Росії “наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури”.

28 лютого в Росії повідомили про низку інцидентів, які нібито пов’язані з “атаками українських дронів”.

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Зокрема, вночі 28 лютого на території нафтобази Роснафти в російському Туапсе прогриміли вибухи і сталася пожежа.

Аеропорт Санкт-Петербурга Пулково закривали через невідомий літальний об’єкт у небі.

Окрім того, на території російського аеродрому в Єйську пролунали вибухи.

Джерело: Михайло Подоляк