Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна не завдає ударів по території РФ, а веде оборонну війну – Подоляк

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до ударів по території РФ.

– Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома, – написав він у Twitter.

Він зазначив, що в Росії “наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури”.

28 лютого в Росії повідомили про низку інцидентів, які нібито пов’язані з “атаками українських дронів”.

Зараз дивляться

Зокрема, вночі 28 лютого на території нафтобази Роснафти в російському Туапсе прогриміли вибухи і сталася пожежа.

Аеропорт Санкт-Петербурга Пулково закривали через невідомий літальний об’єкт у небі.

Окрім того, на території російського аеродрому в Єйську пролунали вибухи.

Читайте
РФ почала запускати дрони з майданчика, що ближче до Києва – розвідка Британії

Джерело: Михайло Подоляк

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка