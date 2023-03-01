Україна не завдає ударів по території РФ, а веде оборонну війну – Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до ударів по території РФ.
– Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома, – написав він у Twitter.
Він зазначив, що в Росії “наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури”.
28 лютого в Росії повідомили про низку інцидентів, які нібито пов’язані з “атаками українських дронів”.
Зокрема, вночі 28 лютого на території нафтобази Роснафти в російському Туапсе прогриміли вибухи і сталася пожежа.
Аеропорт Санкт-Петербурга Пулково закривали через невідомий літальний об’єкт у небі.
Окрім того, на території російського аеродрому в Єйську пролунали вибухи.
Джерело: Михайло Подоляк