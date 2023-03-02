Війна РФ проти України спровокувала глобальну світову кризу – Боррель

Березень, 01 в 22:07

Війна проти України, яку розв’язав президент РФ Володимир Путін, призвела до уповільнення світової економіки та підштовхнула кризові явища в усьому світі, включно із різким підвищенням цін на енергію, продовольчу небезпеку та глобальну боргову кризу.

Про це у Делі під час бізнес-форуму Індія-Європа: партнери для майбутнього зростання за участю представників G20 заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

– Яким ми бачимо світ сьогодні? Почнемо із очевидних речей. Перша річ, яку ми бачимо, це війна. Це війна Росії проти України, яка зруйнувала порядок, заснований на правилах, вдарила по світовій економіці та нашій глобальній безпеці. Друге, що ми бачимо, – все перетворюється на зброю, навіть ті фактори, які ми раніше використовували для зближення: інвестиції, енергетика, міграція. Є сили, які використовують їх як інструменти проти інших. Ми бачимо, що світова багатостороння система перебуває у кризі, що силова політика та недовіра між головними гравцями вчиняють тиск на ООН, на G20, на СОТ та інші організації. Будемо сподіватися, що ми зможемо відповісти на деякі з них на зустрічі G20. Ми постаємо перед геополітичними викликами, – додав Боррель.

Він зазначив, що російська агресія спровокувала зростання цін на енергію, що призвело до великих змін, зокрема в ЄС, який раніше на 40% залежав від імпорту російського газу, а для деяких країн-членів така залежність сягала 100%.

Зараз дивляться

– Ми здобули урок, що постачальник може проявити власні стратегічні наміри, і що природа режиму, що панує у постачальника, дійсно має значення. Ми були вимушені здійснити важливі кроки, щоб звільнитися від цієї залежності, й досягли успіху. Наприклад, Німеччина скоротила свою залежність від російського викопного пального до нуля. У рекордний час, – наголосив високий представник ЄС.

За його словами, ці тенденції примушують приділяти більше уваги “зеленій” трансформації та переходу до поновлювальних джерел енергії, з енергією сонця, вітру та зеленого водню. Водночас ЄС і його партнери по G7 докладатимуть зусиль, щоб процес такого переходу на поновлювальні джерела був справедливим та доступним для країн, що розвиваються.

Ще одним наслідком російської агресії проти України, зауважив Боррель, стало уповільнення світової економіки. За даними Світового банку, у минулому році глобальне зростання зареєстровано лише на рівні 1,7%, що є недостатнім. Високі ціни на енергію та продовольство підштовхнули до рекордних показників інфляції, яка зараз становить 9% у світі та до 70% у деяких країнах, наприклад, у Туреччині та в Аргентині.

– Країни, що розвиваються, були важко уражені, спочатку – пандемією, а зараз – боргами. Зростання відсоткових ставок і борги: за всім цим стоїть лише одна відповідальна персона – це та ж персона, яка почала війну, – сказав Боррель, додавши, що “ключова проблема зараз – це боргова стабільність”.

Він зауважив, що зараз ЄС “дуже зайнятий” війною в Україні, та водночас не забуває про проблеми у решті світу, для якого залишається найбільшим економічним і гуманітарним донором. Це відображає геополітичну позицію ЄС, який прагне зміцнити свій геополітичний вплив, на благо для усього світу.