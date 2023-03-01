Війна в Україні має стати останньою для російської імперії: підсумки Мюнхенської конференції з безпеки

Березень, 01 в 13:36

Як перемогти Росію та що робити з нею далі, щоб запобігти новій війні у майбутньому – це були головні теми, які обговорювалися під час Мюнхенської безпекової конференції.

Наразі США та більшість членів ЄС розуміють, що вони мають добре озброїти Україну, аби вона могла повернути кордони 1991 року. Світові експерти розповіли Фактам тижня, яким бачать наше майбутнє.

– Абсолютно очевидно, що Путін воюватиме до того моменту, як не станеться одна з двох речей. Він досягне на полі бою того, що запланував. Або він програє на полі бою. Я не думаю, що будуть якісь переговори, домовленості. Я гадаю, що це буде критичний рік, – вважає посол США в Росії (2011-2014) Майкл Макфол.

2023 рік має стати критичним саме у контексті постачання зброї, оскільки від неї залежить великий контрнаступ ЗСУ.

Зараз дивляться

– Історія постачань західної зброї до України виглядає як – “ні, ні, ні”, а потім – “так”. Україна отримає винищувачі. Справа буде лише в тому, як налагодити кооперацію з партнерами та погляд на те, як Україна захищатиме свій повітряний простір, – наголошує британський професор, історик та журналіст Тімоті Еш.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив свою думку щодо дат великого контрнаступу:

– Коли ми будемо готові, союзники приймуть ті часові рамки, які визначить Україна, а ми їх визначимо з урахуванням наявності необхідної зброї і бригад.

Американські генерали більш промовисті у своїх прогнозах. На полях українського ланчу в Мюнхені, традиційно організованому Фондом Віктора Пінчука, вони пояснюють, що контрнаступ залежить не лише від броні та авіації.

– Контрнаступ найбільше залежить від усіх елементів, які потрібні ЗСУ і якими ми можемо їх забезпечити, тими засобами та зброєю для маневреної війни, щоб прорвати російську оборону. І це нелегко. Тому що це не лише танки та літаки. Це купа спецтехніки та електронні засоби, засоби комунікації, логістика, боєприпаси, медикаменти. Я вважаю, що усім цим ЗСУ можуть бути забезпечені на початку літа, – сказав генерал Збройних сил США, директор ЦРУ (2011-2012) Девід Петреус.

Якщо великий контрнаступ почнеться влітку, то чи означає це, що війна в Україні закінчиться до кінця 2023 року? Цей оптимістичний сценарій був би втілений у життя, якби глобальна архітектура безпеки залежала лише від Західного світу. Насправді усе не так просто.

– Світовий порядок безпеки буде іншим, тому що ми маємо нову суперсилу – Китай і такі країни, як Індія та Туреччина, які теж хочуть такого статусу. І тут постає питання, як укласти нові відносини у світі між державами, де є кілька великих сил, – пояснює Тімоті Еш.

Так звані мирні ініціативи Китаю більшість експертів розцінюють не як прагнення до миру в Україні, а як можливість посилити свої геополітичні позиції та послабити лідерство США.

– Китай, Індія та Туреччина не те щоб підтримують Росію, вони їй не заважають. Вони хотіли б бути у цій війні, в тому випадку, якщо Україна точно програє, – вважає Еш.

Тому відносини Заходу з глобальним Півднем та перемога України над Росією напряму пов’язані в контексті того, яким буде новий світовий порядок. Тобто наші західні партнери розуміють, якщо дати Путіну виграти або хоча б не програти, уся світова безпека посиплеться, як доміно. Це змусило НАТО по-іншому дивитися на світовий безпековий порядок.

– Зроблена неймовірна робота для того, щоб НАТО був єдиний, за винятком деяких країн на кшталт Угорщини та Туреччини. Але я гадаю, що зараз нам треба переосмислити свою військову ефективність та виробництво зброї. Завданням на 2023-ий буде не політична єдність, а мілітарна ефективність, – наголосив Еш.

Ще один виклик, з яким стикнеться цивілізований світ у 2023 році – це виключення Росії з глобальних безпекових організацій.

– Потрібні кардинальні зміни в ООН, тому що Росія як член Радбезу порушує усі міжнародні правила, і там потрібні кардинальні зміни. Ми над цим працюємо. Дипломатія – це процес, – вважає Андреа Калан, офіційна представниця Держдепартаменту США.

Проте далі виникнуть ще більш гострі питання: що робити з Росією у разі її поразки, з ким вести переговори у ядерній державі та вибудовувати відносини?

– Немає іншого варіанту, як після поразки РФ повернутися до холодної війни, до політики стримування. Я не думаю, що є якісь варіанти домовленостей з Путіним плюс ми маємо стримувати російську потужність до тих пір, поки не відбудуться внутрішні зміни в Росії. Ця стратегія працювала під час холодної війни і це зайняло десятки років, – каже Майкл Макфол.

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров пояснив, про які внутрішні зміни в Росії йдеться: